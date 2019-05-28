1 июня брянская детвора полакомиться бесплатным мороженым

Юных брянцев 1 июня, в День защиты детей, ожидают «вкусные» праздники; конкурсы с сюрпризами и бесплатным мороженым пройдут в каждом райцентре области.

Все самое интересное в Брянске стартует в 12 часов дня. Отведать холодное лакомство, а также встретиться с «черепашками-ниндзя», «щенячим патрулем», поучаствовать в «пиратских приключениях» детвора сможет в парках «Юность» в Володарском районе, Железнодорожников в Фокинском, имени А.К. Толстого в Советском.

В Бежицком районе торжество состоится сразу на трех площадках: в 12 часов в микрорайоне Автозаводец мороженым будут угощать веселые клоуны, в три дня конкурсы ожидают юных жителей микрорайона Отрадное. Финалом праздника станет большое театрализованное представление «Летнее приключение поросенка Фунтика» во Дворце культуры имени Дмитрия Медведева. Начало в шесть вечера, там всех будет ждать эскимо.

Более подробная информация о местах проведения праздника размещена на сайте регионального отделения ЛДПР или в районных штабах.