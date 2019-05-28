В Сураже в магазинах продавали детскую одежду сомнительного качества

Прокуратура Суражского района проверила, насколько соблюдается закон в сфере оборота продукции легкой промышленности.

Во время проверки ревизоры в нескольких магазинах обнаружили подозрительную детскую одежду. Товар не имел маркировки, сертификатов и других документов, которые бы подтверждали качество.

На двух продавцов завели административные дела по ч.1 ст.14.43 «Нарушение требований технических регламентов», им выписали штраф.