В брянской маршрутке едва не задохнулись пассажиры

Житель Брянска пожаловался на водителя маршрутки №3, который в самый разгар жары наполнил салон пассажирами.

Брянец объяснил, маршрутчик закрыл переднюю дверь и наотрез не хотел впускать людей в кабину. В салоне образовалась огромная толпа, можно было задохнуться.

«На середине маршрута водитель вовсе открыл окно и начал курить сигарету, в салоне запахло дымом, и было очень сложно дышать», - поделился анонимный автор.