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В брянском магазине продают торт с плесенью

Опубликовано Сегодня, 16:01

Жительница Брянска пожаловалась в соцсеть на просроченный торт, купленный в одном из местных магазинов.

На опубликованном фото видно, что на кондитерском изделии находится плесень. Ее, правда, объяснила дама, которая приобрела продукт, не сразу заметили. Семья успела съесть часть торта.

Пользователи для решения вопроса порекомендовали автору обратиться в профильные инстанции.

Напомним, брянец купил сыр с «сюрпризом».

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