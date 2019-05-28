В Брянске пожаловались на «пиццу №1 в России»

Житель Брянска подал в УФАС жалобу на рекламу пиццы.

В листовках говорилось, что «это пицца №1 в России», однако в тексте не указывалось, по какой причине написано такое утверждение.

В антимонопольном комитете объяснили, употребление слов в превосходной степени возможно, если проведено маркетинговое исследование, которое подтверждает данное утверждение. В тексте на него должна быть указана соответствующая ссылка, дабы каждый покупатель мог убедиться, что высказывание достоверно.

Изготовителя пиццы признали виновным в нарушении закона «О рекламе». Общество привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ.