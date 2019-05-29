Пропал 48-летний житель Севска Виктор Шанцев

22 мая в Севске ушел из дома и не вернулся 48-летний Виктор Владимирович Шанцев.

Такая информация появилась на официальной странице в группе «ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, рыжие (с сединой) волосы, зелено-голубые глаза.

Может быть одет в футболку с коротким рукавом (в мелкую голубую и белую полоски), светло-синюю джинсовую куртку, темно-синие спортивные штаны с белыми полосками, на ногах – бежевые туфли.

Мужчина нуждается в медпомощи.

«Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам 8−800−700−54−52 или 112», - сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Напомним, в Брянске пропала Лариса Ковалева.