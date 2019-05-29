Экс-сотрудник брянской колонии №6, убивший заключенного, не разжалобил суд
Клинцовский городской суд приговорил теперь уже бывшего заместителя дежурного помощника начальника колонии отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН к 12 годам колонии строгого режима, мужчину признали виновным в убийстве и превышении должностных полномочий с применением насилия.
Кроме этого, его лишили на два года права занимать должности в правоохранительных органах.
Также суд взыскал с него в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшей стороны один млн рублей.
Приговор вступил в законную силу.
По материалам следствия, вечером 22 июля 2018 года в Клинцах сотрудник колонии в штрафном изоляторе задушил осужденного с помощью подручных средств.
Погибшему было 58 лет, он отбывал наказание за кражу.
Не согласившись с наказанием, осужденный и его защитник обжаловали приговор суда в апелляционной инстанции, там оснований для изменения приговора не установили.
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