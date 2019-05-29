Экс-сотрудник брянской колонии №6, убивший заключенного, не разжалобил суд

Клинцовский городской суд приговорил теперь уже бывшего заместителя дежурного помощника начальника колонии отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН к 12 годам колонии строгого режима, мужчину признали виновным в убийстве и превышении должностных полномочий с применением насилия.

Кроме этого, его лишили на два года права занимать должности в правоохранительных органах.

Также суд взыскал с него в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшей стороны один млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.

По материалам следствия, вечером 22 июля 2018 года в Клинцах сотрудник колонии в штрафном изоляторе задушил осужденного с помощью подручных средств.

Погибшему было 58 лет, он отбывал наказание за кражу.

Не согласившись с наказанием, осужденный и его защитник обжаловали приговор суда в апелляционной инстанции, там оснований для изменения приговора не установили.