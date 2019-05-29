Школьники, почистившие речку на Володарке, получили нагоняй

Брянский волонтер пожаловался в соцсеть на ситуацию, которая случилась со школьниками, убравшими от мусора речку в Володарском районе.

Александр Косогов объяснил, несколько дней назад семиклассники одной из местных школ навели порядок около речки Голубки: убрали бытовые отходы, которыми был покрыт как сам водоем, так луг возле него. Кроме этого, из пруда вытащили гнилые доски. С первого раза навести порядок не получилось, рассказал молодой человек, поскольку мусора было очень много, пришлось выходить несколько раз. На четвертой уборке на школьников начали кричать местные жители..

«Мы, типа, разрушили их мост. Скажу честно, никакого моста там не было, а были «утопленные» доски, которые мешали течению. На нас кричали матом и прогоняли, но мы закончили свое дело», - поделился брянец и добавил, что не понимает, почему горожанам нравится жить в грязи.