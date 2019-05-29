В Брянске в подъезде дома искали «закладку» - соцсети

31 мая в областном центре в подъезде одной из высоток неизвестные лица навели беспорядок.

Такая информация появилась в одной из соцсетей. Фото опубликовала местная жительница Татьяна.

На нем видны открытые почтовые ящики, разбросанная на полу корреспонденция и рекламные листовки.

По словам автора снимка, вероятно, здесь наркоманы искали «закладки».

Другие пользователи утверждают, что это «охотники» за металлом хотели снять почтовые ящики и сдать в пункт приема, однако их затея потерпела неудачу.