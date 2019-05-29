В самый разгар жары в брянском автобусе произошел вопиющий случай

31 мая в брянском автобусе в самый зной случился шокирующий случай, о нем сообщили очевидцы в одной из соцсетей.

На опубликованных снимках видно, что в наполовину полном салоне стоит беременная женщина, а ей никто не уступает место.

Автор запечатлела на фото мужчину, сидящего с рюкзаком у окна, и заметила, что к нему персонально обращались с просьбой, однако он, как и все остальные, ее проигнорировал.

«Герои нашего времени. Что за мужчины такие?», - спросила дама.

Эту тему охотно обсудили пользователи. Одни стали на сторону гражданки в положении, другие заявили, что беременность – это не болезнь, ничего страшного не произойдет, если она проедет стоя.