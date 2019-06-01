В одном из брянских дворов появилось хрупкое «чудо»

30 мая в селе Ершичи Смоленской области случилось возгорание, на место выезжали сразу шесть спасателей 30-й и 85-й частей на двух автоцистернах.

30 мая 2019 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» по итогам 2018 года, на котором были утверждены годовой отчет Общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность, избран Совет директоров и распределена прибыль.

Полиция завела уголовное дело на 36-летнего смолянина, который подозревается в мошенничестве.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 27-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления; мужчину подозревают в краже.

3 июня в областном центре на улице Рыленкова случился пожар, на помощь выезжали восемь спасателей седьмой и второй частей.

«Умнички! Все очень просто великолепно и красиво! Прямо из нашего далекого детства!

Речь идет о песочном замке. Его построила мама со своим ребенком. Автор снимка Александр Салтыков рассказал, скульптура была настолько красиво и умело сделана, что он сразу же запечатлел ее на фото.

2 июня в одном из дворов областного центра местные жители создали из песка сказочное строение, фото в соцсети опубликовали очевидцы.

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В МРСК Центра состоялось годовое Общее собрание акционеров 30 мая 2019 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» по итогам 2018 года, на котором были утверждены годовой отчет Общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность, избран Совет директоров и распределена прибыль.

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