Пропавшая жительница Брянска Юлия Шахрай найдена живой

Брянские волонтеры обнаружили живой и невредимой исчезнувшую 2 июня 2019 года Юлию Шахрай.

Информация об этом появилась в одной и соцсетей ночью 3 июня.

До этого сообщалось, что с воскресенья связь с 78-летней пенсионеркой, проживающей в Сураже, прервалась. Кроме этого, указывалось, что женщине необходима медпомощь.

Где именно нашли пожилую гражданку, не говорится.