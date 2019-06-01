Пропавшая жительница Брянска Юлия Шахрай найдена живой
Брянские волонтеры обнаружили живой и невредимой исчезнувшую 2 июня 2019 года Юлию Шахрай.
Информация об этом появилась в одной и соцсетей ночью 3 июня.
До этого сообщалось, что с воскресенья связь с 78-летней пенсионеркой, проживающей в Сураже, прервалась. Кроме этого, указывалось, что женщине необходима медпомощь.
Где именно нашли пожилую гражданку, не говорится.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Разграничение рекламы и объявлений
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама и информации, размещенной на сайте бесплатных объявлений. На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, в чем отличие этих понятий, и к какой информации распространяются положения Федерального закона «О рекламе».
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В Брянском регионе Московской железной дороги продолжается стартовавшая в апреле ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
30 мая 2019 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» по итогам 2018 года, на котором были утверждены годовой отчет Общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность, избран Совет директоров и распределена прибыль.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
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