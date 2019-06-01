Жительница Брянска написала крамолу на стрип-клуб

С жалобой на рекламу брянского стриптиз-клуба, выполненную в виде раскрашенного разными надписями пикапа с размещенной в автомобиле гранатой, обратилась в управление ФАС местная жительница.

По словам дамы, слоганы заведения о том, что «вход женщинам в бар разрешен только в сопровождении представителей сильного пола», нарушают права женщин.

Члены заседания Экспертного совета по применению закона о рекламе при региональном УФАС дискриминирующих выражений в этом не заметили.

«Рядовыми потребителями «автомобильная» реклама может восприниматься в качестве рекламы предоставления сексуальных услуг за плату», - объяснили специалисты.

Окончательное решение озвучит комиссия областного УФАС.