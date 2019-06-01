В Трубчевске в местном совете работал депутат-аферист

Прокуратура Трубчевска во время проверки выяснила, что в местном Совете работает депутат с судимостью за мошенничество.

По ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», полномочия депутата должны досрочно прекращаться, если в отношении его в законную силу вступает обвинительный приговор.

Прокурор внес представление в адрес главы города.

Полномочия прекращены досрочно.

Напомним, в Злынковском районе работала депутат с судимостью.