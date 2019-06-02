На Карачижской в Брянске случилась «фекальная» история

3 июня в областном центре на улице Карачижской произошла неприятная ситуация – в яму провалилась ассенизаторская машина.

Инцидент случился в одиннадцать утра около нерегулируемого пешеходного перехода. Грузовик по откачке туалетов и канализаций угодил в выбоину на асфальте задним колесом.

Фото в одной из соцсетей опубликовал очевидец.

По словам пользователя Алексея, в этой «фекальной» истории нет ничего удивительного, поскольку в той местности недавно ремонтировали коллектор, вот покрытие и провалилось.

Напомним, на Красноармейской в Брянске обнаружен «ловец» автомобилей.