На улице Калинина в Брянске может произойти опасный обвал

В областном центре на улице Калинина прохожих поджидает опасность – в любой момент могут упасть огромные сучья деревьев.

Речь идет о больших аварийных тополях, ветви которых нависают прямо над проводами и домами.

Брянец Никита Миронов говорит, обращался во многие инстанции, но никто не реагирует на заявления.

«Несколько лет назад один тополь упал. Правда, на проезжую часть, никто не пострадал. Как ветер и дождь, мы и соседи начинаем молиться, чтоб огромные сучья не обломились и не упали», - поделился Никита.

Автору порекомендовали обратиться в райадминистрацию, в ЖКО, а если не будет реакции, то в прокуратуру.