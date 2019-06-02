71-летняя жительница Брянска для сохранения суммы на счету сообщила личные реквизиты
В течение минувшей недели жертвами мошенников стали 11 жителей Брянской области, они перевели на счета злоумышленников 390 тыс рублей.
Среди пострадавших оказалась и 71-летняя жительница Советского района. По ее словам, на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета якобы неизвестные хотят снять деньги. Испугавшись, дама назвала незнакомцу личные реквизиты карты, а затем код, пришедший в сообщении. В итоге с кредитки списало 59 тыс рублей.
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