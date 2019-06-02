71-летняя жительница Брянска для сохранения суммы на счету сообщила личные реквизиты

30 мая 2019 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» по итогам 2018 года, на котором были утверждены годовой отчет Общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность, избран Совет директоров и распределена прибыль.

Полиция завела уголовное дело на 36-летнего смолянина, который подозревается в мошенничестве.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 27-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления; мужчину подозревают в краже.

3 июня в областном центре на улице Рыленкова случился пожар, на помощь выезжали восемь спасателей седьмой и второй частей.

Делегация «МРСК Центра», управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» во главе с генеральным директором Игорем Маковским, примет участие в работе ПМЭФ-2019

Среди пострадавших оказалась и 71-летняя жительница Советского района. По ее словам, на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета якобы неизвестные хотят снять деньги. Испугавшись, дама назвала незнакомцу личные реквизиты карты, а затем код, пришедший в сообщении. В итоге с кредитки списало 59 тыс рублей.

В течение минувшей недели жертвами мошенников стали 11 жителей Брянской области, они перевели на счета злоумышленников 390 тыс рублей.

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