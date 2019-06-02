В Брянске наградили участников конкурса «Разделяя отходы - сохраняем природу!»

В областном центре 1 июня, в День защиты детей, на Кургане Бессмертия «Чистая планета» наградила победителей областного конкурса экорисунков, плакатов и видеороликов «Разделяя отходы-сохраняем природу!».

В мероприятии, которое еще в апреле 2019 года объявили региональный оператор и департамент образования и науки, участвовали школьники со всех районов области.

Победители были определены в трех номинациях: «Экологический видеоролик» - среди учащихся 5-9 классов и 10-11 классов; «Экологический рисунок и, плакат» - среди воспитанников начальной школы.

Детвора довольно на серьезном уровне рассказала в своих работах о проблемах загрязнения природы, о необходимости культурного обращения с отходами и раздельного сбора мусора, сообщили организаторы.

Победу в рисунках и плакатах одержали: Афанасьев Алексей (МБОУ «СОШ №14» г. Брянска), Опря Данила (МБОУ «Новосельская СОШ» Брянского района), Сухракова Ульяна (МБОУ СОШ №56 г. Брянска).









Лучшие видеоролики на экотему создали ученики дятьковкой городской гимназии и брянской гимназии №6.

Организаторы объяснили, что выбрать победителей было нелегко, поскольку все работы привлекают внимание к проблеме. Поэтому, помимо именных дипломов, сертификатов на поход всей семьей в детский развлекательный центр и подарочных карт в одну из сетей быстрого питания, все остальные участники получили флешки от «Чистой планеты».

Перед Днем защиты детей офис регионального оператора по обращению с ТКО превратился в место для постоянной выставки с рисунками и плакатами, посвященными раздельному сбору отходов. Экспозицию может посетить каждый желающий абсолютно бесплатно. Кроме этого, регоператор изготовил буклет с работами школьников. Все творения детворы в дальнейшем будут использовать в соцрекламе.

Эксклюзивные брошюры с работами подарили членам комиссии Совета Федерации, посетившим на прошлой неделе Брянск.

Генеральный директор компании АОА «Чистая планета» Владимир Чашников заметил, сейчас очень важно заниматься экологическим воспитанием молодежи. От этого зависит будущее брянской земли и страны в целом. По его словам, о важности такого просвещения во время визита говорил и член Совета Федерации Дмитрий Шатохин, который оценил работу регоператора выше среднего по сравнению с другими регионами.

«Такая приятная оценка не расслабляет нас, а напротив, стимулирует работать лучше, чтобы наш регион ставили в пример другим», - сообщил Чашников.