В Бежице 48-летняя женщина в ожидании «компенсации» лишилась 32 тыс рублей

Брянская полиция проводит расследование в связи с аферой, от которой пострадала 48-летняя местная жительница.

Пострадавшая рассказала сыщикам, что ей на телефон позвонил «представитель контролирующего ведомства». Он спросил, приобретала ли она когда-нибудь товары плохого качества. Дав положительный ответ, гражданка узнала, что по якобы недавно принятому закону ей положена за это компенсация. Но, стобы ее получить, необходимо оплатить лишь «маленький налог».

На счет неизвестного сразу же было перечислено 32 тыс рублей. Компенсации же дама так и не дождалась.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ.