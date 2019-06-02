В Дятькове будут судить 52-летнего местного жителя, виновного в гибели женщины при падении наледи

Брянский следком завершил расследование уголовного дела 52-летнего жителя Дятькова, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Инцидент случился 1 февраля 2019 года. Во время очистки крыши ТЦ «Вавилон» в Дятьково наледь упала на выходившую из здания 41-летнюю женщину.

От причиненных травм потерпевшая скончалась в больнице на следующий день.

Согласно версии расследования, причина трагедии - преступное легкомыслие заместителя директора по хозяйственной части, который не принял мер в плане доступа посторонних в опасную зону.

Он виноват в том, что не было выставлено ограждение с предупреждающими надписями о падении наледи.

Уголовное дело передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.