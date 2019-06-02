Поиск по сайту
Поиск по сайту

1 июня тысячи брянских детей получили бесплатное мороженое

Опубликовано Вчера, 16:31

Массовые «вкусные» торжества, которые организовал депутат Госдумы Борис Пайкин и реготделение ЛДПР, состоялись 1 июня, в День защиты детей, в каждом уголке Брянска и области.

Во время мероприятий детвора участвовала в развлекательных программах, конкурсах с призами и получила бесплатное мороженое.

Все самое интересное в Брянске стартовало в двенадцать дня. Отведать холодное лакомство, поучаствовать в забавных эстафетах, а также играх с пиратами Джеком и Джейном, «щенячьим патрулем» и черепашками-ниндзя юные виновники праздника могли в парках «Юность» Володарского, Железнодорожников Фокинского, имени А.К. Толстого Советского районов.

Не менее яркое шоу было в микрорайоне Автозаводец и поселке Отрадное, где с детьми пели и танцевали клоуны Ванилька и Карамелька. Вкусным мороженым ребят угощал депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин.

Волна веселья прокатилась 1 июня по всей Брянщине: массовые гуляния охватили Навлю, Климово, Рогнедино, Севск, Красную Гору, Дятьково, Клинцы, Комаричи.

Финал Дня защиты детей прошел вечером на площади около Дворца культуры имени Дмитрия Медведева, туда съехалось около полутора тысяч детей и их родителей. На импровизированной сцене показали «Летнее приключение поросенка Фунтика».

Всего в тот день во всех городах и районах Брянщины под детское шоу использовали порядка сорока площадок, задействовали десятки аниматоров. Сотни активистов ЛДПР вручили детям тысячи вафельных стаканчиков любимого во все времена пломбира.

Фото
 1290
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • 1 июня брянская детвора полакомиться бесплатным мороженым
  • Брянцев поздравили с Первомаем
  • В карачевском детсаду «Аленка» наведут порядок
  • ЛДПР поздравила более пятидесяти тысяч брянских женщин с 8 Марта
  • «ЛДПР начинает наступление», - Сергей Антошин
    •
    Новости регионов
    Делегация «МРСК Центра» примет участие в работе ПМЭФ-2019
    12:59:42 03-06-2019
    Делегация «МРСК Центра», управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» во главе с генеральным директором Игорем Маковским, примет участие в работе ПМЭФ-2019
    На Рыленкова в Смоленске едва не сгорели иномарка и «ВАЗ 2107»
    11:11:44 03-06-2019
    3 июня в областном центре на улице Рыленкова случился пожар, на помощь выезжали восемь спасателей седьмой и второй частей.
    27-летний смолянин «похозяйничал» в чужом автомобиле
    10:58:03 03-06-2019
    Смоленская полиция завела уголовное дело на 27-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления; мужчину подозревают в краже.
    В реке Угра недалеко от деревни Вознесенье утонул мужчина
    11:47:47 31-05-2019
    30 мая в деревне Вознесенье случилась трагедия, в реке Угра погиб мужчина.
    Смолянин совершил аферу с болгаркой
    11:37:58 31-05-2019
    Полиция завела уголовное дело на 36-летнего смолянина, который подозревается в мошенничестве.
    В МРСК Центра состоялось годовое Общее собрание акционеров
    15:17:23 30-05-2019
    30 мая 2019 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» по итогам 2018 года, на котором были утверждены годовой отчет Общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность, избран Совет директоров и распределена прибыль.
    Лента новостей
    Вчера, 17:01
    В Брянске «накрыли» сомнительный салон, где пострадали семь человек
    Вчера, 16:31
    1 июня тысячи брянских детей получили бесплатное мороженое
    Вчера, 16:07
    В Дятькове будут судить 52-летнего местного жителя, виновного в гибели женщины при падении наледи
    Вчера, 15:53
    В Навле фирма прокручивала махинации в отношении сотрудников
    Вчера, 15:22
    В Бежице 48-летняя женщина в ожидании «компенсации» лишилась 32 тыс рублей
    Вчера, 14:25
    В Брянске наградили участников конкурса «Разделяя отходы - сохраняем природу!»
    Вчера, 13:45
    В селе Гордеевка в ДТП угодила 55-летняя велосипедистка с семилетней девочкой
    Вчера, 13:32
    В трех района Брянска отключат воду
    Вчера, 12:43
    71-летняя жительница Брянска для сохранения суммы на счету сообщила личные реквизиты
    Вчера, 12:34
    На улице Калинина в Брянске может произойти опасный обвал
    Вчера, 11:53
    На Карачижской в Брянске случилась «фекальная» история
    Вчера, 11:20
    В Трубчевске в местном совете работал депутат-аферист
    Вчера, 10:36
    В Супонево 39-летний мотоциклист попал в аварию
    Вчера, 10:28
    Жительница Брянска написала крамолу на стрип-клуб
    Вчера, 10:00
    На Урицкого в Брянске Nissan сбил молодую маму с ребенком
    Вчера, 09:25
    Пропавшая жительница Брянска Юлия Шахрай найдена живой
    Вчера, 09:18
    В одном из брянских дворов появилось хрупкое «чудо»
    Вчера, 08:44
    В Брянске дама купила в супермаркете рыбу с живым «сюрпризом»
    Вчера, 08:00
    Под Навлей в ДТП пострадали водитель и пассажирка авто Ford
    Вчера, 07:00
    В Унече в озере погиб 40-летний мужчина
    Вчера, 06:00
    Около памятника воинской славы в Брянске устроили мусорку
    2-06-2019, 18:16
    В Брянском районе после ДТП госпитализирован водитель Renault
    2-06-2019, 18:00
    В Володарском районе сгорел автомобиль
    2-06-2019, 17:52
    В Новозыбкове водитель авто Vortex сбил 5-летнюю девочку
    1-06-2019, 17:59
    В Жуковке горела легковушка
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 09:27
    Брянский бизнес презентует свою продукцию на Международной выставке потребительских товаров International Commodity Fair в Москве
    31-05-2019, 14:20
    Гиганты Африки в Брянске с 8 по 23 июня.Не упустите возможность это увидеть! 1
    31-05-2019, 12:08
    «Мираторг» увеличил площадь под посевы кукурузы на зерно и  силос в 2019 году на 20% до 110 тысяч га в рамках межрегионального проекта КРС 1
    31-05-2019, 11:20
    Расписание нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится в июне и начале июля Корректировки коснутся Комаричского, Суземского и Жуковского направлений 1
    29-05-2019, 11:47
    Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса» 1
    Актуальные темы
    Общество Происшествия Новость дня
    В Брянске дама купила в супермаркете рыбу с живым «сюрпризом»
    Происшествия На дорогах
    В Жуковке горела легковушка
    Новости Общество
    Жительница Брянска написала крамолу на стрип-клуб
    Общество Происшествия
    В Брянске «накрыли» сомнительный салон, где пострадали семь человек
    Происшествия На дорогах
    На Урицкого в Брянске Nissan сбил молодую маму с ребенком
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Как подключить гараж к электричеству?

    Как подключить гараж к электричеству?В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос  от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

    «Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связиС 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.
    РЖД новости
    Расписание нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится в июне и начале июля Корректировки коснутся Комаричского, Суземского и Жуковского направлений

    Расписание нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится в июне и начале июля Корректировки коснутся Комаричского, Суземского и Жуковского направленийВ Брянском регионе Московской железной дороги продолжается стартовавшая в апреле ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
    МРСК новости
    Брянскэнерго организовало для детей сотрудников праздник

    Первичная профсоюзная организация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» организовала для детей своих сотрудников праздник, приуроченный ко Дню защиты детей.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.