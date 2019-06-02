1 июня тысячи брянских детей получили бесплатное мороженое
Массовые «вкусные» торжества, которые организовал депутат Госдумы Борис Пайкин и реготделение ЛДПР, состоялись 1 июня, в День защиты детей, в каждом уголке Брянска и области.
Во время мероприятий детвора участвовала в развлекательных программах, конкурсах с призами и получила бесплатное мороженое.
Все самое интересное в Брянске стартовало в двенадцать дня. Отведать холодное лакомство, поучаствовать в забавных эстафетах, а также играх с пиратами Джеком и Джейном, «щенячьим патрулем» и черепашками-ниндзя юные виновники праздника могли в парках «Юность» Володарского, Железнодорожников Фокинского, имени А.К. Толстого Советского районов.
Не менее яркое шоу было в микрорайоне Автозаводец и поселке Отрадное, где с детьми пели и танцевали клоуны Ванилька и Карамелька. Вкусным мороженым ребят угощал депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин.
Волна веселья прокатилась 1 июня по всей Брянщине: массовые гуляния охватили Навлю, Климово, Рогнедино, Севск, Красную Гору, Дятьково, Клинцы, Комаричи.
Финал Дня защиты детей прошел вечером на площади около Дворца культуры имени Дмитрия Медведева, туда съехалось около полутора тысяч детей и их родителей. На импровизированной сцене показали «Летнее приключение поросенка Фунтика».
Всего в тот день во всех городах и районах Брянщины под детское шоу использовали порядка сорока площадок, задействовали десятки аниматоров. Сотни активистов ЛДПР вручили детям тысячи вафельных стаканчиков любимого во все времена пломбира.
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