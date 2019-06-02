В Брянске «накрыли» сомнительный салон, где пострадали семь человек

Брянская полиция пресекла незаконную деятельность салона красоты, заведя на владельцев уголовное дело.

По части 1 статьи 238 УК Российской Федерации «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» хозяевам светит штраф до 300 тыс рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.

Как выяснили правоохранители, фирма без лицензии на осуществление медицинской деятельности оказывала такие услуги как чистка лица, контурная пластика, увеличение губ гиалуроновой кислотой, коррекция мимических морщин инъекциями. От подобных процедур пострадали семь человек.

Во время смотра салона полиция изъяла более 30 незарегистрированных медицинских изделий и препаратов, которые запрещены к обращению в России.