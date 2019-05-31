Дочь брянского бизнесмена Коломейцева связала свою жизнь с испанцем

Участница конкурсы красоты «Мисс Брянск», дочь всем известного бизнесмена Александра Коломейцева Кристина пошла под венец в Испании.

Мужем девушки стал коренной житель. Как сообщают СМИ, предложение Кристине он сделал около Эйфелевой башни в Париже.

Есть информация, что пара собирается жить на Пиренейском полуострове. Известно, что и у Коломейцева есть недвижимость в Испании, поэтому не исключено, что он тоже переберется туда на постоянное место жительства. Если верить слухам, то торговые центры, расположенные в Брянске, бизнесмен распродал.