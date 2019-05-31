В Брянске инвалид 2-й группы выбивал лекарства через прокуратуру

Инвалид второй группы обратился в прокуратуру Брянска в связи с тем, что ему департамент здравоохранения области отказал в обеспечении дорогостоящим лекарством.

Прокурор выяснил, что мужчина страдает заболеванием кроветворной системы организма, и ему необходим дорогой препарат.

Как оказалось, департамент здравоохранения региона отказал обеспечивать данным лекарством, поскольку заявитель не захотел получать набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения на 2019 год в пользу ежемесячной денежной выплаты.

По закону, если гражданин отказывается от соцуслуг, то за ним сохраняется право на получение бесплатных медпрепаратов.

По этой причине прокуратура внесла в адрес директора профильного департамента представление.

Теперь у инвалида есть все необходимые лекарства.