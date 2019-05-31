В Бытоши и Дятькове для детворы устроили настоящее шоу

Активисты отделения «Партии роста» в Бытоши и Дятькове организовали 1 июня настоящий праздник для местной детворы.

Все самое увлекательное в Бытоши началось в 11:30. У стен храма жители подготовили концерт. Дети могли вдоволь напрыгаться на батуте, наесться попкорна и сладкой ваты.

Изюминкой торжества стали гелиевые шарики с поздравительной надписью от «Партии роста», которые раздавали девчата.

В День защиты детей много интересного происходило и в Дятькове. На летней площадке МБУК «МКДЦ» в 14:30 выстроилась огромная очередь за шарами.







