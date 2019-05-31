Двое брянцев попались на контрафакте почти на 1,5 млн рублей

Двоим брянцам 50 лет и 31 года грозит до четырех лет заключения с крупным штрафом за незаконное использование средств индивидуализации товаров.

Как выяснила полиция, мужчины на протяжении трех недель продавали в области контрафактную табачную продукцию под видом брендов известных производителей

Ущерб превысил 1 440 000 рублей. Кроме этого, у задержанных изъяли 387 500 пачек сигарет.