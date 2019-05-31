В Брянске семь пляжей готовы к приему отдыхающих

1 июня в областном центре начался купальный сезон, места для пляжей готовы к приему отдыхающих.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего работают семь зон для купания в Володарском, Бежицком и Фокинском районах. Речь идет о пляжах у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» на левом берегу Десны, заливе около нефтебазы, карьере бывшего завода керамзитогравия, в районе городской больницы №1, озере «Орлик-5», пруду «Мутное», водоеме ГРЭС в поселке Белые Берега.

Перед началом сезона специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и песка, по их результатам все места отдыха безопасны. Кроме этого, было проверено и очищено дно водоемов. На суше установили информационные стенды с правилами поведения и мерах безопасности. Подготовили дороги к пляжам, подсыпали берега, отремонтировали оборудование.

На каждом объекте дежурят матросы-спасатели.