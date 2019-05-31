Пожилого брянского пенсионера ошеломили неприятные новости

Ранее судимый 47-летний житель Брянского района снова взялся за старое и совершил преступление в чужой квартире; пострадал 71-летний пенсионер; злоумышленник уже задержан.

Пожилой мужчина рассказал полиции, что пока его не было дома из квартиры пропали золотые кулон, цепочка и кольцо. Правоохранители провели расследование и выяснили, что вор пробрался в комнату, отжав оконное стекло.

На задержание подозреваемого ушло несколько часов. Во время обыска у него изъяли похищенный кулон, остальные драгоценности он успел сбыть.

Если суд признает задержанного виновным, ему грозит до шести лет.