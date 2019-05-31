В Брянске управляющие компании ожидают штрафы

На Брянщине руководителей управляющих компаний ожидают изменения, они связаны с работой лифтов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет о плохом содержании оборудования, т.е., если лифты будут некачественно обслуживать, деятельность УК могут приостановить на три месяца.

Как объяснили в прокуратуре Брянска, это нововведение стало возможным в связи с внесением в КоАП РФ новой статьи 9.11. По ней, УК ожидают наказания за плохое содержание лифтов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, подъемных платформ для инвалидов.

Исключением будут только эскалаторы в метро.

Если есть угроза жизни людей, то должностные лица заплатят штраф в размере от 20 до 30 тыс рублей, или будут дисквалифицированы на срок от года до полутора лет. Фирмы ждет штраф от 300 до 350 тыс рублей, либо их деятельность приостановят на срок до 90 суток.

Если угрозы нет, то штраф будет от 2 до 5 тыс рублей. Для юрлиц от 20 до 40 тыс рублей.