В Трубчевском районе задержан «предприимчивый» экс-пастух

По решению суда 35-летний житель Трубчевского района может быть приговорен к пяти годам заключения за кражу на пастбище агропредприятия в деревне Любовня.

Уголовное дело на гражданина было заведено по части 2 статьи 158 УК РФ.

Как выяснили правоохранители, мужчина похитил двух телят.

Ранее брянец работал пастухом на этой ферме. Узнав, где находятся неохраняемые подходы к месту выпаса животных, он дважды проник на территорию, оглушил животных камнем, а после вывез туши домой. Кости зарыл на своем приусадебном участке.

Экспертиза установит причиненный предприятию ущерб.