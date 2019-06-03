В брянском автобусе мужчина цыганской национальности устроил шоу

4 июня один из очевидцев снял на видео мужчину, устроившего в салоне брянского автобуса настоящее шоу.

Ролик опубликован в одной из соцсетей. Запись показывает, как цыган играет на баяне и поет.

«Концерт заказывали в автобус?» - прокомментировала Оксана Сороко.

По словам очевидцев, этого молодого человека часть можно встретить в городском транспорте, по всей видимости, он таким образом зарабатывает.