Поиск по сайту
Поиск по сайту

В брянском автобусе мужчина цыганской национальности устроил шоу

Опубликовано Сегодня, 09:16

4 июня один из очевидцев снял на видео мужчину, устроившего в салоне брянского автобуса настоящее шоу.

Ролик опубликован в одной из соцсетей. Запись показывает, как цыган играет на баяне и поет.

«Концерт заказывали в автобус?» - прокомментировала  Оксана Сороко.

По словам очевидцев, этого молодого человека часть можно встретить в городском транспорте, по всей видимости, он таким образом зарабатывает.

Фото
 820
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В самый разгар жары в брянском автобусе произошел вопиющий случай
  • В Брянске лихач на иномарке устроил езду наперегонки
  • Погром в Дятькове: в супермаркете «Магнит» разбили витрины
  • В Брянске на остановке «Больница» человеку стало плохо в автобусе
  • Очевидцы опоздали на целый год
    •
    Новости регионов
    Акция «Внимание, переезд!» пройдет в Смоленской области в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам
    11:17:26 04-06-2019
      6 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Смоленском регионе Московской железной дороги на переездах с наиболее интенсивным автомобильным потоком железнодорожники совместно с представителями ГИБДД проведут акцию «Внимание, переезд!».
    В поселке Стодолище полыхал ларек
    11:17:22 04-06-2019
    4 июня в поселке Стодолище на улице Советской случился пожар, на помощь выезжали семь спасателей 36-й и 84-й частей на двух автоцистернах.
    Вязьмичу грозит срок за пьяное вождение
    11:12:35 04-06-2019
    Вяземская полиция завела уголовное дело на 41-летнего местного жителя, который обвиняется в нетрезвом управлении транспортом.
    Делегация «МРСК Центра» примет участие в работе ПМЭФ-2019
    12:59:42 03-06-2019
    Делегация «МРСК Центра», управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» во главе с генеральным директором Игорем Маковским, примет участие в работе ПМЭФ-2019
    На Рыленкова в Смоленске едва не сгорели иномарка и «ВАЗ 2107»
    11:11:44 03-06-2019
    3 июня в областном центре на улице Рыленкова случился пожар, на помощь выезжали восемь спасателей седьмой и второй частей.
    27-летний смолянин «похозяйничал» в чужом автомобиле
    10:58:03 03-06-2019
    Смоленская полиция завела уголовное дело на 27-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления; мужчину подозревают в краже.
    Лента новостей
    Сегодня, 10:18
    В Брянске двоих уроженцев Таджикистана погубили «закладки»
    Сегодня, 09:47
    В Белых Берегах появится чудесное место
    Сегодня, 09:24
    В Тешеничах полыхал вагончик
    Сегодня, 09:16
    В брянском автобусе мужчина цыганской национальности устроил шоу
    Сегодня, 08:37
    На Городищенской горке в Брянске водитель мотоцикла угодила в ДТП
    Сегодня, 08:00
    В Новозыбкове депутата лишили мандата
    Сегодня, 07:00
    Под Новозыбковом горел жилой дом
    Сегодня, 06:00
    В Брянском районе произошло серьезно ДТП на «зебре»
    Вчера, 17:01
    В Унече после ДТП госпитализирован мотоциклист
    Вчера, 16:18
    В Брянске эвакуировали торговый центр
    Вчера, 15:53
    В Трубчевском районе задержан «предприимчивый» экс-пастух
    Вчера, 15:23
    Пайкин посетил детсады в Глинищево и Юдино
    Вчера, 14:45
    В Брянске управляющие компании ожидают штрафы
    Вчера, 13:55
    Пожилого брянского пенсионера ошеломили неприятные новости
    Вчера, 13:40
    В Брянске семь пляжей готовы к приему отдыхающих
    Вчера, 12:53
    Двое брянцев попались на контрафакте почти на 1,5 млн рублей
    Вчера, 12:34
    В Брянске водитель Peugeot Boxer сбил 5-летнюю девочку
    Вчера, 11:51
    Директор погарской школы ответит перед судом за гибель 4-летнего ребенка в туалете
    Вчера, 11:40
    Под Новозыбковом 71-летнего скутериста «подрезал» Volkswagen
    Вчера, 11:28
    Брянец купил «липовые» права и попался первому же сотруднику ДПС
    Вчера, 10:56
    В Бытоши и Дятькове для детворы устроили настоящее шоу
    Вчера, 10:35
    В Сельцо в ДТП пострадала 7-летняя велосипедистка
    Вчера, 10:20
    В Брянске инвалид 2-й группы выбивал лекарства через прокуратуру
    Вчера, 09:57
    Дочь брянского бизнесмена Коломейцева связала свою жизнь с испанцем
    Вчера, 09:07
    На Станке Димитрова в Брянске сбили водителя троллейбуса
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 09:44
    Музейная экспозиция в честь Фёдора Тютчева открылась на станции Жуковка в Брянской области 1
    3-06-2019, 09:27
    Брянский бизнес презентует свою продукцию на Международной выставке потребительских товаров International Commodity Fair в Москве
    31-05-2019, 14:20
    Гиганты Африки в Брянске с 8 по 23 июня.Не упустите возможность это увидеть! 1
    31-05-2019, 12:08
    «Мираторг» увеличил площадь под посевы кукурузы на зерно и  силос в 2019 году на 20% до 110 тысяч га в рамках межрегионального проекта КРС 1
    31-05-2019, 11:20
    Расписание нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится в июне и начале июля Корректировки коснутся Комаричского, Суземского и Жуковского направлений 1
    Актуальные темы
    Общество Происшествия Новость дня
    В Брянске дама купила в супермаркете рыбу с живым «сюрпризом»
    Новости Общество
    Дочь брянского бизнесмена Коломейцева связала свою жизнь с испанцем
    Новости Общество
    Жительница Брянска написала крамолу на стрип-клуб
    Новости Происшествия
    В Брянске эвакуировали торговый центр
    Общество Происшествия
    В Брянске «накрыли» сомнительный салон, где пострадали семь человек
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Как подключить гараж к электричеству?

    Как подключить гараж к электричеству?В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос  от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

    «Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связиС 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.
    РЖД новости
    Музейная экспозиция в честь Фёдора Тютчева открылась на станции Жуковка в Брянской области

     

    Музейная экспозиция в честь Фёдора Тютчева открылась на станции Жуковка в Брянской областиНа станции Жуковка Брянского региона Московской железной дороги открылся вокзальный музей, посвященный выдающемуся русскому поэту, дипломату, общественному деятелю Фёдору Тютчеву. Родовая усадьба поэта расположена неподалеку от станции в селе Овстуг.
    МРСК новости
    Брянскэнерго организовало для детей сотрудников праздник

    Первичная профсоюзная организация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» организовала для детей своих сотрудников праздник, приуроченный ко Дню защиты детей.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.