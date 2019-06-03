В Белых Берегах появится чудесное место

В поселке Белые Берега Фокинского района станет больше на два благоустроенных места, территорию около Дворца культуры приведут в порядок.

Речь идет о ремонте площади у этого объекта, а также о реконструкции сквера «Литий». Работы планируют начать в 2020 году. Такой является программа «Комфортная городская среда».

Как сообщают брянские СМИ, в благоустройстве могут принять участие каждый желающий. Для этого в проект необходимо принести свои эскизы, рисунки, а также замечания относительно того, какие должны быть фонари, клумбы, тротуарная плитка и другое парковое оборудование.

По словам чиновников, в этом месте будут проводиться торжественные мероприятия.