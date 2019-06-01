Дама из Жирятино «втоптала в грязь» полицейского

Мировой судья Выгоничей приговорил к 150 часам обязательных работ 36-летнюю даму из Жирятинского района, которая признана виновной в публичном оскорблении правоохранителя при исполнении.

Женщина приступит к выполнению полезных общественных дел в свободное от своей работы время

Приговор не вступил в силу.

История случилась 27 января 2019 года в половине первого дня. Осужденная поскандалила с гражданским супругом, тот вызвал полицию. Когда правоохранители прибыли, она публично оскорбила участкового, унизив его честь и достоинство.