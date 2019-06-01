Столичный бизнесмен «отмыл» в Брянске 14 млн 400 тыс рублей

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Московской области, который подозревается в легализации денег.

По части 4 статьи 174.1 УК РФ мужчине грозит до семи лет заключения со штрафом до миллиона рублей.

По версии следствия, гражданин подписал с одним брянским предприятием договор о поставке минеральных удобрений на 14 млн 400 тыс рублей, при этом не имел возможности выполнить документ. В течение нескольких месяцев он с помощью подконтрольных организаций провернул ряд финансовых операций, в итоге отмыл похищенные деньги, купив недвижимость в другой области.