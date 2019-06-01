В Брянске началась «эпидемия» детских площадок
В областном центре летом 2019 года благодаря инициативе регионального отделения ЛДПР депутата Госдумы Бориса Пайкина появятся 16 современных площадок для игр и занятий спортом.
Объекты установят за деньги благотворительного фонда парламентария – по четыре в каждом районе, поэтому вложений от жителей города и от бюджета не потребуется. От брянцев необходима лишь гражданская осознанность.
По словам Пайкина, дворы будут определены по активности горожан, чем больше заявок и подписей в пользу территории, тем быстрее ее включат в программу. Современные, благоустроенные, оборудованные площадки детвора сможет увидеть уже к середине лета.
Такая «эпидемия» детских объектов началась с Кургана Бессмертия. Благодаря Пайкину еще год назад здесь установили оборудование для занятий воркаутом. В этот раз парламентарий принял участие в заложении детского спортивно-развлекательного городка. При его создании учтут пожелания родителей и самой детворы.
Подобные встречи 4 июня состоялись в Володарском районе на улице Вяземской и в микрорайоне «Автозаводец», где вместе с жителями Борис Пайкин и лидер фракции ЛДПР в областной Думе Сергей Антошин обсудили благоустройство дворов.
Заявки по размещению зон отдыха принимаются на электронный адрес «строительство детских площадок» (SDP.BRYANSK@mail.ru) или по телефону регионального отделения 8 (4832) 66-02-96.
Голосование продлится до 20 июня 2019 года включительно.
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