В брянской усадьбе «Овстуг» на свет появились пушистые создания

В парке музея-усадьбы Тютчева хорошие новости: в лебединой семье пополнение, об этом сообщили в одной из соцсетей очевидцы.

На фото, опубликованном Алексеем Дудко, видно, что в гнезде большая величественная птица возится со своими пушистыми малышами. Как сообщили сотрудники музея, всего вылупилось пять птенцов.

Лебеди — род птиц из отряда гусеобразных семейства утиных. По окраске они бывают либо чисто белого, либо серого или чёрного цвета. Внешне самок и самцов трудно отличить. У лебедей очень длинная шея, с помощью нее они ищут пищу на глубоководье.

Размах их крыльев достигает 2,8 метров. Масса может превышать 15 кг. Летательная мускулатура очень развита и позволяет им преодолевать тысячи километров.