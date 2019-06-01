Брянец оседлал «пробник» мотоцикла

5 июня в одной из соцсетей появилось видео, на котором запечатлен мужчина, едущий на очень маленьком мотоцикле.

Пользователи, увидев ролик, посмеялись над брянцем и высказали в шуточной форме свои версии такого события.

Ольга Лобанова говорит, видимо, у него отобрали права. Еще один горожанин заверяет, что это колеса перепутали на шиномонтаже. По словам Елены Щетник, вероятно, брянец купил мотоцикл сыну и решил провести тест-драйв.

«Пробничек мотоциклиста, потом приноровится, на серьезный пересядет», - пошутил Станислав.