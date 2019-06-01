Барышня в коротком сарафане на мотоцикле огорошила брянцев

5 июня в одной из соцсетей появилась фотография девушки на мотоцикле, ее внешний вид обсудили брянцы.

Барышня была замечена в районе Кургана Бессмертия.

На снимке видно, что байкерша едет без соответствующей для такого вида транспорта экипировки.

Один из очевидцев прокомментировал ситуацию так: «Аж забыл куда ехал».

Некоторые горожане написали, что ехать в таком виде на двухколесном транспорте не просто неудобно, но и опасно, даже если и на улице жарко.