Брянцев шокировала обнаженная девушка на мотоцикле

5 июня в Брянске выдался богатым на жарких девушек на мотоциклах: сперва была замечена барышня в коротком сарафане, затем очевидец зафиксировал на фото почти голую байкершу.

На снимке видно, что из одежды на девушке только стринги. Правда, в отличии от первой мотоциклистки она не забыла надеть шлем.

«Вот так у нас ездят девушки. Где-то под Локтем на М3», - прокомментировал автор Дмитрий Андрейцев.

Пост посмотрели свыше 33 тыс человек.

Пользователи сети с критикой обсудили увиденное. Были те, кто ее осудил. Некоторые стали на сторону барышни, заметив, что это личное дело каждого.