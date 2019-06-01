Брянское МЧС предупреждает о надвигающейся аномалии

С 6 по 10 июня в Брянске синоптики обещают очень жаркую, аномальную для этого месяца погоду.

Как сообщили в управлении гидрометеоцентра, ожидается температура выше климатической нормы на 7-13 градусов.

Прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Ночью +11ºC…+16ºC, днём +24ºC…+29ºC.

В связи с такими погодными условиями возможны происшествия: природные и домашние пожары, случаи на водоемах, тепловые удары; нарушение работы объектов энергоснабжения; ДТП.

«Если возникли ЧС, необходимо звонить по телефонам:112, 26-06-44 (тел./факс.) и 26-36-52», - сообщили в пресс-службе городской администрации.