Пайкин подготовил сюрприз для погарских музыкантов и спортсменов

Брянский депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Пайкин совершил визит в Погарский район, где посетил школу искусств, Дом спорта, а также детский садик в Юдиново.

Поездка в район началась с осмотра детской школы искусств, где на разных отделениях сейчас занимается более 200 детей разного возраста. Директор рассказала парламентарию, что для полноценной работы учреждения не хватает бюджетных денег. Выживают только за счет помощи родителей воспитанников.

Школа искусств в Погаре известна на весь регион своим духовым оркестром. Помимо этого, здесь детей учат игре на баяне, аккордеоне, а также вокалу. Есть отделение фортепиано, для его учеников Пайкин подарил специальный универсальный стул, который легко настроить по высоте для разновозрастных исполнителей.

Затем был визит в Дом спорта, где на нескольких секциях занимается около 250 детей, в том числе по базовому для Брянской области виду единоборств – самбо. Воспитанникам Борис Пайкин подарил новый манекен, необходимый юным борцам для отработки бросков и совершенствования мастерства.

Третьей точкой поездки в района стал детский сад в Юдиново. Сейчас более 50 его воспитанников на каникулах. В помещениях уже начался косметический ремонт. Заведующая рассказала депутату о насущной проблеме - благоустройство территории и оборудование полноценной детской площадки. Много чего на объекте сделано из подсобных материалов, однако нет современных игровых комплексов и беседок.

Пайкин поручил установить к началу учебного года здесь прочные и безопасные горки, веранды, лавочки и столики.







