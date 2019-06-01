Главе Пушкинского сельского поселения досталось за свалку

Прокуратура района провела проверку по материалу в печатном издании о незаконной свалке, расположенной по дороге в поселок Кудеяр, и приняла меры.

В адрес главы Пушкинского сельского поселения внесли представление и потребовали ликвидировать мусорку. Кроме этого, он привлечен к ответственности. Однако такие меры на главу не подействовали, поскольку нарушение он не устранил. Тогда прокурор подал на него иск в Севский райсуд о признании действий администрации незаконными.

Документы удовлетворены.