В Брянском районе задержан «черный» лесоруб

Смоленские правоохранители разыскивают свидетелей аварии, которая произошла на трассе «Высокое – Родино – Холм» в Новодугином районе с машиной FORD RANGER, где погибла 55-летняя женщина.

В связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока 11 и 12 июня изменится график движения пригородных поездов в Смоленской области, в том числе межобластных составов, связывающих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями.

В регионе отчитались о финансовых показателях за прошлый год.3 июня в здании смоленского Дома Советов прошли публичные слушания, на которых обсудили исполнение областного бюджета 2018 года. Их организатором выступил комитет Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. руководил слушаниями его председатель Николай Дементьев.

О поставках газа на внутренний рынок и работе по газификации российских регионов на пресс-конференции, состоявшейся в Санкт-Петербурге, рассказали начальник департамента ПАО «Газпром» Геннадий Сухов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Сафоновские правоохранители задержали безработных местных жителей 23-х и и 20 лет, который подозреваются в краже.

История случилась в январе 2019 года. По материалам расследования, в Брянском лесничестве мужчина незаконно спилил пять деревьев породы черная ольха, причинив ущерб на 31 тыс рублей.

В Брянске перед судом предстанет 40-летний местный житель, который подозревается в незаконной рубке деревьев.

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