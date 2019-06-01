Депутат Пайкин посетил больницу и дом престарелых
Депутат и член фракции ЛДПР Борис Пайкин совершил визит в Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов и областную детскую больницу, чтобы узнать, в чем учреждения больше всего нуждаются, и вручил подарки.
Сперва парламентарий побывал в доме престарелых, где при входе сразу обратил внимание на благоустройство территории: луг для прогулок и газоны заросли травой. Выяснилось, в учреждении нет ни газонокосилки, ни триммера.
Депутат Пайкин сообщил, что в данной ситуации должны проводить работу по поиску внебюджетных, спонсорских денег.
Недоступность цифрового телевидения – еще одна проблема дома-интерната. Руководство сообщило, что сочли оптимальным провести кабельное телевидение. Его ещё только монтируют. Поэтому подарок от Пайкина – современный телевизор - принимающий сигнал без приставок был очень кстати обитателям дома.
В учреждении сейчас 360 человек. Помимо людей пожилого возраста, здесь много тех, кому нужен медицинский уход. Парламентарий пообещал им помочь в этом вопросе.
После Пайкин посетил детскую областную больницу, где лечится более полутысячи пациентов. Детскому онкогематологическому центру уделил особое внимание.
Каждый год в области выявляют более тридцати детей, которым впервые поставили очень серьезный диагноз лейкоз. Среди пациентов одного из лучших в Центральном федеральном округе центра – смоленская и калужская детвора.
Борис Пайкин сообщил, что их социальная программа в большей степени направлена на детей, поэтому помощь оказывается садикам, школам. Строятся площадки, детские и спортивные.
«Сегодня приехали в детское лечебное учреждение, видно, сколь много в него вложено средств. Удобные палаты, комфортный стационар – все сделано по европейскому стандарту. По мере сил тоже оказываем помощь таким учреждениям», - отметил Пайкин.
В беседе с медперсоналом депутат узнал, что такие проблемы как регулирование процедуры торгов, закупка современных лекарственных препаратов, доступности лечения надо решать на федеральном уровне в первую очередь.
В финале визита пациентам детской областной больницы вручили настольные игры и большой телевизор, которому для приема цифрового ТВ не нужна приставка. В ближайшее время приемное отделение оснастят современной функциональной мебелью.
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