Депутат Пайкин посетил больницу и дом престарелых

Депутат и член фракции ЛДПР Борис Пайкин совершил визит в Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов и областную детскую больницу, чтобы узнать, в чем учреждения больше всего нуждаются, и вручил подарки.

Сперва парламентарий побывал в доме престарелых, где при входе сразу обратил внимание на благоустройство территории: луг для прогулок и газоны заросли травой. Выяснилось, в учреждении нет ни газонокосилки, ни триммера.

Депутат Пайкин сообщил, что в данной ситуации должны проводить работу по поиску внебюджетных, спонсорских денег.

Недоступность цифрового телевидения – еще одна проблема дома-интерната. Руководство сообщило, что сочли оптимальным провести кабельное телевидение. Его ещё только монтируют. Поэтому подарок от Пайкина – современный телевизор - принимающий сигнал без приставок был очень кстати обитателям дома.

В учреждении сейчас 360 человек. Помимо людей пожилого возраста, здесь много тех, кому нужен медицинский уход. Парламентарий пообещал им помочь в этом вопросе.

После Пайкин посетил детскую областную больницу, где лечится более полутысячи пациентов. Детскому онкогематологическому центру уделил особое внимание.

Каждый год в области выявляют более тридцати детей, которым впервые поставили очень серьезный диагноз лейкоз. Среди пациентов одного из лучших в Центральном федеральном округе центра – смоленская и калужская детвора.

Борис Пайкин сообщил, что их социальная программа в большей степени направлена на детей, поэтому помощь оказывается садикам, школам. Строятся площадки, детские и спортивные.

«Сегодня приехали в детское лечебное учреждение, видно, сколь много в него вложено средств. Удобные палаты, комфортный стационар – все сделано по европейскому стандарту. По мере сил тоже оказываем помощь таким учреждениям», - отметил Пайкин.

В беседе с медперсоналом депутат узнал, что такие проблемы как регулирование процедуры торгов, закупка современных лекарственных препаратов, доступности лечения надо решать на федеральном уровне в первую очередь.

В финале визита пациентам детской областной больницы вручили настольные игры и большой телевизор, которому для приема цифрового ТВ не нужна приставка. В ближайшее время приемное отделение оснастят современной функциональной мебелью.







