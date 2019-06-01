Четверо брянцев назвали себя миллиардерами

Брянские сотрудники налоговой подвели итоги декларационной кампании, результаты которой слегка ошеломили.

За 2018 год в регионе отчеты предоставили свыше 21 тыс человек. Это только две трети от количества людей, которые должны заполнить декларации. Но уже это число свидетельствует о том, что за минувший год более одного миллиона рублей заработали свыше 4 тыс 200 человек.

Шесть жителей задекларировали доходы от 500 млн до миллиарда рублей.

В Брянской области зарегистрировано четыре миллиардера. Все они, пояснили в налоговой, получили такие деньги благодаря оптовой торговле.

От тех, чей доход превысил миллион, в бюджет пойдет около 175 млн рублей.