«Чистая планета» побеседовала с брянскими школьниками на тему экологии

Региональный оператор «Чистая планета» посетил брянскую школу №8, где принял участие в мероприятии по экологическому воспитанию.

Занятие приурочили Дню эколога. Детвора начальных классов узнала от зама генерального директора Татьяны Корытиной о видах отходов: какие опасны, а какие – нет; что можно сделать из макулатуры, жестяных банок и пластиковых бутылок.

К этому проекту приобщились представители департамента природных ресурсов региона, Управления федеральной службы Росприроднадзора, преподаватели и студенты БГИТУ.

Для школьников устроили экологическую викторину, в финале они получили подарок от гостей - игру «Экогейм», которая устроена по принципу«Монополии». Ее разработали студенты и преподаватели кафедры промышленной экологии и техносферной безопасности БГИТУ благодаря «Чистой планете».

В компании уверены, теперь ребята проведут в школьном летнем лагере время с пользой, поскольку научатся правильному обращению с мусором и превращению его в деньги.