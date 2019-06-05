Брянский суд оштрафовал за аферу диспетчера «Мираторга»

Бывшего диспетчера транспортной службы Климовского подразделения «Брянской мясной компании» («Мираторга») 26-летнюю Алену Астахову приговорили к уголовному наказанию за совершенное мошенничество.

По ст. УК РФ суд вынес ей крупный штраф.

По материалам следствия, обвиняемая «погорела» на долгах, которые отдавала за счет компании. Как оказалось, она брала деньги у водителей, а после, используя служебное положение, отдавала их, подделывая им путевые листы – составляла фиктивные заявки на командировки, в которых они не находились.

В течение восьми месяцев 2017 года «левых» командировок у троих водителей насчиталось на 19 800 рублей. Данную схему вовремя раскрыла служба безопасности компании.

К слову, Астахова ранее была дважды была осуждена за мошенничество и кражу по ст. 159 и 158 УК РФ.