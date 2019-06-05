Поездка в гости к односельчанину принесла даме из Поповки большие неприятности

Правоохранители завели уголовное дело на 32-летнюю жительницу Трубчевского района, женщина подозревается в грабеже.

По ч. 1 статьи 161 УК РФ женщине грозит до четырех лет. Ущерб она обязалась возместить в ближайшее время.

По материалам расследования, 41-летняя дама из Поповки поехала в гости к односельчанину. На застолье пришли знакомые потерпевшей. В разгар торжества женщина обронила, не заметив, под стол кошелек. Одна из участниц вечеринки увидела его, подняла и спрятала в карман. Обнаруженные в нем пять тысяч рублей она потратила на собственные нужды за пару дней.