В Володарском районе ограничат движение автомобилей

Движение транспорта будет ограничено в Володарском районе Брянска 4 июля.

Речь идет о территории в районе дома №31 а. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, время ограничения – с десяти утра до пяти вечера.

Такие меры будут приняты в связи с ремонтом газопровода.