Брянец пострадал от аферы с билетами в кино
Брянская полиция завела уголовное дело в связи с мошенничеством, которое неизвестные совершили по отношению к 26-летнему жителю Володарского района.
Молодой человек в одной из соцсетей познакомился с симпатичной девушкой. После небольшой переписки в чате незнакомка предложила посетить вместе кинотеатр и дала ссылку на сайт, где можно купить билеты на закрытый сеанс. Заинтригованный романтическим просмотром фильма брянец зашел на предложенный интернет-ресурс, заполнил форму покупки билетов, указал адрес, номер телефона и другие данные. Кроме этого, он ввел номер банковской карты для оплаты 2 тыс 45 рублей. Деньги списали, но билеты не выслали.
Служба поддержки пояснила, мол, во время перечисления произошел сбой. Сумму пообещали вернуть, а пока надо было оплатить еще раз 2 тыс 45 рублей, но они тоже не прошли и зависли. Мужчине предложили вернуть сразу 4 тыс 90 рублей, для этого прислали линк на платежку. Тот ее заполнил, ввел данные карты и пароль из смски, в итоге с карты сняло все сбережения. В общей сложности брянец лишился 8 тыс 135 рублей. «Знакомая» из чата тоже перестала отвечать.
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